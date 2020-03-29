Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Цыганков удивил фанатов новым имиджем

Комментариев: 1
Полузащитник Динамо решил побриться налысо.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков шокировал своих подписчиков кардинальной сменой имиджа.

Читай также: Моуринью - о кардинальной смене имиджа: Я уснул в кресле парикмахера

В Stories на своей страничке в Instagram 22-летний футболист опубликовал снимок со своей новой “прической“. Цыганков подстригся налысо и даже добавил “мысли“ своей собаки на фото, которая “в шоке“ он своего хозяина.

Виктор Цыганков подстригся налысо
Виктор Цыганков подстригся налысо
instagram.com/viktortsygankov/

Отметим, что ранее подобной сменой имиджа отличился игрок Реала Эден Азар.

Поделись:
Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, фото, имидж
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2020, 15:59
Оценка:  -1
гость
ВИТЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь