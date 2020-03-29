Цыганков удивил фанатов новым имиджем
Полузащитник Динамо решил побриться налысо.
Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков шокировал своих подписчиков кардинальной сменой имиджа.
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В Stories на своей страничке в Instagram 22-летний футболист опубликовал снимок со своей новой “прической“. Цыганков подстригся налысо и даже добавил “мысли“ своей собаки на фото, которая “в шоке“ он своего хозяина.
Отметим, что ранее подобной сменой имиджа отличился игрок Реала Эден Азар.
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