Цыганков удивил фанатов новым имиджем

Полузащитник Динамо решил побриться налысо.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков шокировал своих подписчиков кардинальной сменой имиджа.

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В Stories на своей страничке в Instagram 22-летний футболист опубликовал снимок со своей новой “прической“. Цыганков подстригся налысо и даже добавил “мысли“ своей собаки на фото, которая “в шоке“ он своего хозяина.

Виктор Цыганков подстригся налысо instagram.com/viktortsygankov/

Отметим, что ранее подобной сменой имиджа отличился игрок Реала Эден Азар.