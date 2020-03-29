Президент УПЛ рассказал шокирующие истории о владельцах клубов

Томас Гримм объяснил, почему не будет переизбираться на свою должность.

Президент УПЛ Томас Гримм поведал несколько фактов о владельцах футбольных клубов в Украине и сообщил, что не будет вновь баллотироваться на занимаемую должность.

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“Я не собираюсь переизбираться. За два года на своем посту я понял, что нельзя управлять лигой из Швейцарии. Да, я приезжаю в Киев каждые две недели на три дня, я посещаю матчи по выходным, но этого недостаточно.

К тому же, в украинском футболе немало историй, усложняющих работу. Я имею ввиду не взятки, а самих владельцев клубов. Для нас, швейцарцев, это дикие истории. К примеру, владелец Ворсклы находится в розыске - его обвиняют в присвоении 2,5 триллионов гривен. Но, зато все знают, кто он.

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А вот во Львове владелец, у которого нет фотографии. Мариуполь принадлежит какому-то иностранцу, которого никто в Украине в глаза не видел.50% Карпат принадлежит мужчине, сбившему женщину два года назад и сбежавшему из страны.

Еще есть неофициальный владелец Десны - он не фигурирует в документах клуба, но он есть. Он известен по прозвищу “Алкогольный король Украины“ - все знают, что клуб принадлежит ему. Кстати, он в хороших отношениях с бывшим президентом Украины Януковичем“, - цитирует Гримма Blick.

Напомним, УПЛ пришлось перенести выборы президента из-за карантина.