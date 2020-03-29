Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок сборной Украины: Мир разделен на паникеров и умных, кому все по**й

Комментариев: 3
Максим Калиниченко поделился своими мыслями о сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса.
Максим Калиниченко
Максим Калиниченко
dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко высказался по поводу пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

Читай также: Зидан: Оставайтесь дома, это - наш единственный путь к победе

“Сегодня мир поделился на паникеров (тех кто сидит дома) и на умных (кому все по**й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома“, - написал Калиниченко на страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что УПЛ пришлось перенести выборы президента из-за карантина.

Поделись:
Теги: Максим Калиниченко, Украина, футбол, вне игры, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Мистериокс    29.03.2020, 14:38
Оценка:  -22
Мистериокс
А хули паниковать?Всё-равно все умрём.Тем более что при мизерной продолжительности жизни в нашей стране,страх смерти тем более выглядит бессмысленным.
гость  (аноним)  29.03.2020, 13:45
Оценка:  -1
гость
Украине это не грозит!
advokit    29.03.2020, 13:41
Оценка:  +21
advokit
Умні" потроху вже починають вимирати...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь