Экс-игрок сборной Украины: Мир разделен на паникеров и умных, кому все по**й

Максим Калиниченко поделился своими мыслями о сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса.

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко высказался по поводу пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

Читай также: Зидан: Оставайтесь дома, это - наш единственный путь к победе

“Сегодня мир поделился на паникеров (тех кто сидит дома) и на умных (кому все по**й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома“, - написал Калиниченко на страничке в Twitter.

Сегодня мир поделился на паникёров(тех кто сидит дома) и на умных(кому всё пох@й),завтра он может поделиться на живых и на не очень...Умные,не нужно мне рассказывать о мировом заговоре,просто проявите благоразумие-посидите дома🙏🏻 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) March 28, 2020

Ранее сообщалось, что УПЛ пришлось перенести выборы президента из-за карантина.