Динамо продлило карантин
Игроки клуба будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.
Руководство киевского Динамо продлило карантин до 5 апреля, сообщает пресс-служба “бело-синих“.
В связи с решением правительства Украины продолжить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, руководство команды обратилось к игрокам с призывом продолжить соблюдать правила карантина.
Отмечается, что футболисты будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе.
Напомним, спортивные турниры в Украине не возобновятся ранее 24 апреля.
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