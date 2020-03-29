Игроки клуба будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.

Руководство киевского Динамо продлило карантин до 5 апреля, сообщает пресс-служба “бело-синих“.

В связи с решением правительства Украины продолжить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, руководство команды обратилось к игрокам с призывом продолжить соблюдать правила карантина.

Отмечается, что футболисты будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе.

Напомним, спортивные турниры в Украине не возобновятся ранее 24 апреля.