Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо продлило карантин

Комментариев: 1
Игроки клуба будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
ФК Динамо Киев

Руководство киевского Динамо продлило карантин до 5 апреля, сообщает пресс-служба “бело-синих“.

В связи с решением правительства Украины продолжить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, руководство команды обратилось к игрокам с призывом продолжить соблюдать правила карантина. 

Отмечается, что футболисты будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. 

Напомним, спортивные турниры в Украине не возобновятся ранее 24 апреля.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2020, 00:04
Оценка:  0
гость
Ну его на х....у....й этот вирус давайте с завтрашнего дня будем работать.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь