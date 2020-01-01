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Павелко: Здоровье является наибольшей ценностью, которой мы не можем пренебрегать

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Функционер призвал всех объединиться.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал ситуацию вокруг COVID-19.

“Дорогие болельщики, игроки, тренеры и вся футбольная общественность Украины!

К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Как следствие, карантин в нашем государстве продлен на длительный период. Необходимость таких мер, несмотря на все их неприятные ограничения для нашей с вами повседневной жизни, очевидна. Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье является наибольшей ценностью, которой в сложившейся ситуации мы не можем пренебрегать.

Во-первых, это соблюдение базовых рекомендаций медиков, которые помогут минимизировать риск заболевания. Во-вторых, это посильная помощь тем, кто сейчас на передовой в борьбе со страшным вирусом, - нашим отважным медикам, в частности, транспортом, наборами личной защиты и тому подобное.

Кроме того, это забота о наших ветеранах футбола пожилого возраста, которые в этом нуждаются, по всей Украине. Чрезвычайно благодарен областным ассоциациям футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Мы совместно продолжаем действовать на этом важном направлении. Осторожность, ответственность и забота должны стать основой нашей жизни в условиях карантина. Только при этом условии мы останемся здоровыми, сильными и победителями в поединке с недугом.

Остальные проблемы мы обязательно решим тогда, когда отступит основная угроза. Также совместно и единой командой! И вместе будем наслаждаться интересными футбольными моментами на наших стадионах, вместе будем радоваться новым победам украинских клубов и национальных сборных!

Берегите себя и будьте здоровы! Слава Украине!“, - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

Напомним, спортивные соревнования в Украине возобновятся не ранее 24 апреля.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, УАФ, Андрей Павелко
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