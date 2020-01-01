Рябоконь - лучший тренер чемпионата Украины в марте
Наставник Десны получил 54% голосов болельщиков.
Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь получил звание лучшего тренера чемпионата Украины в марте, сообщает официальный сайт организации.
Украинский специалист получил 58% голосов, в то время как за Виктора Скрипника (Заря) проголосовали 39%.
На третьем и четвертом местах расположились Алексей Михайличенко (Динамо) - 4% и Владимир Шаран (Александрия) - 3%.
Отметим, что на данный момент Десна занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Ранее стал известен лучший игрок марта в УПЛ.
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