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Рябоконь - лучший тренер чемпионата Украины в марте

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Наставник Десны получил 54% голосов болельщиков.
Александр Рябоконь
Александр Рябоконь
ФК Десна

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь получил звание лучшего тренера чемпионата Украины в марте, сообщает официальный сайт организации.

Украинский специалист получил 58% голосов, в то время как за Виктора Скрипника (Заря) проголосовали 39%.

На третьем и четвертом местах расположились Алексей Михайличенко (Динамо) - 4% и Владимир Шаран (Александрия) - 3%.

Отметим, что на данный момент Десна занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее стал известен лучший игрок марта в УПЛ.

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Теги: футбол, Александр Рябоконь, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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