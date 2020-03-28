Степаненко: Футболистам сейчас нелегко, мы привыкли быть в динамике

Украинец выразил надежду, что после пандемии все станут сильнее.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о трудностях, связанных с карантином.

“Профессиональным футболистам тяжело. Мы привыкли быть в динамике: тренировки, переезды, игры. Когда ты втягиваешься в этот процесс, ты к нему привыкаешь. Сейчас всем тяжело сидеть дома. Особо много ты не потренируешься - дома это практически невозможно.

Первый раз я столкнулся с такого масштаба пандемией, что все вынуждены находится дома на карантине. На наш век, мы уже пережили достаточно неприятных ситуаций. Надеюсь, после этого все станут сильнее.

Чемпионат? Все будет зависеть от того, как справимся с коронавирусом. Если в течение долгого времени физически не сможем доиграть сезон, то функционеры должны определить, как правильно надо поступить.

Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат. Как по мне, самое главное - чтобы люди перестали болеть, и массовые мероприятия вновь начали проводить в нашей стране“, - цитирует футболиста пресс-служба “горняков“.

Ранее Тарас Степаненко признался, что счастлив в Шахтере.