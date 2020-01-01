Михайличенко стал лучшим футболистом УПЛ в марте
Болельщики отметили игру защитника Зари.
Полузащитника луганской Зари Богдана Михайличенко признали лучшим игроком УПЛ в марте, сообщает официальный сайт чемпионата Украины.
Футболист одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 37% голосов. Михайличенко обошел нападающего Десны Александра Филлипова (33%), форварда Шахтера Мораеса (10%), хавбека “горняков“ Тайсона (10%) и защитника Динамо Виталия Миколенко (8%).
Напомним, Богдан Михайличенко стал лучшим игроком 23 тура чемпионата Украины.
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