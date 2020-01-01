Шаран: Никто не отменял тренировки, все работают индивидуально и дистанционно

Наставник александрийцев отметил, что все футболисты серьезно относятся к требованиям карантина.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о работе команды во время пандемии коронавируса.

“Сначала у нас 13 игроков было на базе, потом Юрий Панькив поехал домой во Львов, а Каспарс Дубра - в Латвию. Тренерский штаб разработал программу тренировок и тем, кто находится на базе, и тем, кто живет дома. Никто не отменял тренировки, все работают индивидуально и дистанционно.

Все игроки очень серьезно относятся и к требованиям карантина, и к поддержанию необходимого уровня своей физической формы. Занятия проходят в лесопарковой зоне, возле отеля Сапфир, на стадионе Олимп и КСК Ника. Иногда футболисты договариваются о совместных занятиях, но придерживаются правила - не больше двух человек вместе.

Я не знаю, чем завершится нынешняя ситуация. Мы обсуждали в команде предложения некоторых завершить чемпионат в том положении, в котором команды находятся сейчас.

Сейчас мы находимся на пятом месте, но прекрасно понимаем, что могли бы побороться за более высокие позиции, если бы чемпионат продолжился. Но сейчас от нас ничего не зависит, к тому же я считаю, что в данной ситуации самое главное - это здоровье людей“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.

Напомним, спортивные турниры в Украине возобновятся не ранее 24 апреля.