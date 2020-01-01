Легионер Карпат назвал свое любимое блюдо украинской кухни

Матар Дийе признался, что любит борщ.

Форвард львовских Карпат Матар Дийе рассказал о своей жизни в городе.

“Львов - красивый город, я очень его люблю. Как только появляется возможность, охотно прогуливаюсь по его улочкам.

Я заметил, что в Украине люди очень спокойные. Здесь довольно холодно, но я уже привык к этому. А еще мне нравится украинская кухня.

Если учесть то, что я обожаю супы, то ваш борщ - мое любимое блюдо.

Также хотел бы отметить львовских болельщиков. Очень импонирует их стиль поддержки, и мне бы хотелось, чтобы они продолжали помогать команде. Вместе мы достигнем всего, чего хотим“, - цитирует Дийе пресс-служба “львов“.

Ранее Дийе выразил уверенность, что Карпаты останутся в УПЛ.