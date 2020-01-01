Пятов: Все мы переживаем, но рано или поздно это закончится

Вратарь отметил, что поддерживает форму в домашних условиях.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, как проводит время во время карантина из-за пандемии коронавируса.

“Нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму: нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочка и жена составляют мне компанию.

Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Но когда уже вирус добрался до Украины, ощутили всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.

Как защищаемся? Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию.

Как справляемся с 4 детьми? Нам не привыкать! Держимся бодро. Детей с женой развлекаем как можем. Мы давно мечтали побыть вместе всей семьей, поэтому рады такой возможности. В карантине тоже есть позитив.

Все мы переживаем, но рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!“, - приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Пятов вместе с ведущим принял участие в популярном челлендже.