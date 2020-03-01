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Тайсон: В Киеве люди стараются не выходить на улицы

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Бразилец отметил, что теперь у него есть шанс стать экспертом по видеоиграм.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон рассказал, как проводит время на карантине.

“Тяжело сказать, когда я смогу прилететь в Бразилию. Аэропорты закрыты, и никто не сможет вылететь, пока ситуация не нормализуется.

Я не знаю, когда возобновиться чемпионат, но нам придется доигрывать сезон летом. Надеюсь, все будет хорошо. Еще в позапрошлое воскресенье у нас был матч, а потом все прекратилось.

Все сидят дома, можно гулять только по квартире. У меня есть все шансы стать экспертом по видеоиграм, потому что я просыпаюсь и целый день играю.

Дома я делаю небольшие тренировки - приседания, лестницы, а потом иду играть. Всю прошлую ночь я играл. В Киеве люди относятся к ситуации ответственно и стараются не выходить на улицы.

Раз в неделю выходят на рынок, а это создает очереди. Когда я выглядываю в окно из моей квартиры и никого не вижу на улице, то мне кажется, что я смотрю фильм “Я - легенда“ с Уиллом Смитом“, - цитирует футболиста Gaucha ZH.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.

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Теги: футбол, Тайсон, чемпионат Украины, УПЛ, Шахтер
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