Тайсон: В Киеве люди стараются не выходить на улицы

Бразилец отметил, что теперь у него есть шанс стать экспертом по видеоиграм.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон рассказал, как проводит время на карантине.

“Тяжело сказать, когда я смогу прилететь в Бразилию. Аэропорты закрыты, и никто не сможет вылететь, пока ситуация не нормализуется.

Я не знаю, когда возобновиться чемпионат, но нам придется доигрывать сезон летом. Надеюсь, все будет хорошо. Еще в позапрошлое воскресенье у нас был матч, а потом все прекратилось.

Все сидят дома, можно гулять только по квартире. У меня есть все шансы стать экспертом по видеоиграм, потому что я просыпаюсь и целый день играю.

Дома я делаю небольшие тренировки - приседания, лестницы, а потом иду играть. Всю прошлую ночь я играл. В Киеве люди относятся к ситуации ответственно и стараются не выходить на улицы.

Раз в неделю выходят на рынок, а это создает очереди. Когда я выглядываю в окно из моей квартиры и никого не вижу на улице, то мне кажется, что я смотрю фильм “Я - легенда“ с Уиллом Смитом“, - цитирует футболиста Gaucha ZH.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.