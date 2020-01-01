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Бущан: Занимаюсь саморазвитием и самостоятельными тренировками, в Counter-Strike не играю

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Вратарь столичного клуба признался, что не рискнул поехать домой.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо Киев

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан рассказал о том, как он проводит время на карантине.

“Хотел бы поехать на рыбалку, но не смогу этого сделать, поскольку для этого нужно быть в Одессе, а границы городов сейчас закрыты, так что поехать домой не рискнул. Есть достаточно времени, чтобы посмотреть различные фильмы и сериалы, а также дочитать книги, которые не были дочитаны ранее.

Сразу скажу, что в Counter-Strike я не играю. Занимаюсь саморазвитием и самостоятельными тренировками, поскольку наш карантин продлили еще на неделю.

Домашних животных у меня нет, но в последнее время задумался о том, чтобы завести питомца.

Когда было теплее, выходили на прогулку в парк, где поменьше людей. Порой встречали знакомых, но близко их к себе не подпускали - соблюдали дистанцию. А сейчас, когда похолодало, в основном, находимся дома“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо обыграло команду Зинченко в CS:GO.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Георгий Бущан
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