Динамо обыграло команду Зинченко в CS:GO
Украинские игроки весело проводят время на карантине.
Игроки Динамо в составе Ахмеда Алибекова, Артема Шабанова, Никиты Бурды, Виталия Миколенко и Николая Шапаренко обыграли команду Александра Зинченко (первоначальное название “Весь мир“) в CS:GO.
За “Зина тим“ также выступали Александр Зубков, Василий Кравец и игроки с никами Ярмоленский и Осадчук.
Первую карту Mirage выиграли киевляне - 16:10. Вторая - Inferno осталась за командой Зинченко - 16:13. Победитель определится на третьей карте - Dust 2 - 16:5 в пользу Динамо.
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