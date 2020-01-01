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Динамо обыграло команду Зинченко в CS:GO

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Динамо обыграло команду Зинченко в CS:GO
Динамо обыграло команду Зинченко в CS:GO
Скрин из видео

Игроки Динамо в составе Ахмеда Алибекова, Артема Шабанова, Никиты Бурды, Виталия Миколенко и Николая Шапаренко обыграли команду Александра Зинченко (первоначальное название “Весь мир“) в CS:GO.

За “Зина тим“ также выступали Александр Зубков, Василий Кравец и игроки с никами Ярмоленский и Осадчук.

Первую карту Mirage выиграли киевляне - 16:10. Вторая - Inferno осталась за командой Зинченко - 16:13. Победитель определится на третьей карте - Dust 2 - 16:5 в пользу Динамо.

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Теги: футбол, CS:GO, Динамо, Александр Зинченко
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