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Голкипер Зари: По возможности, оставайтесь дома

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Никита Шевченко призвал всех переждать это непростое время.
Никита Шевченко
Никита Шевченко
ФК Заря

Голкипер Зари Никита Шевченко рассказал о своем восстановлении после травмы во время пандемии коронавируса.

“Все у меня хорошо. Сижу дома. Стараюсь выходить поменьше. Здоровье мое в порядке. Иду на поправку после травмы. Пока что занимаюсь в домашних условиях. Надеюсь, что поправлюсь очень скоро. Значительный прогресс уже есть. У меня есть специальная программа, которую написали медики. Дома выполняю комплекс упражнений. Закупился инвентарем по полной программе.

Всем советую тоже переждать это непростое время. Не думайте только о себе. Вас может и не зацепить, но при этом, вы можете кого-то заразить. По возможности, оставайтесь дома“, - цитирует футболиста официальный сайт Зари.

Напомним, Исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.

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Теги: футбол, Никита Шевченко, Заря
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