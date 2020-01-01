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Буяльский: Динамо случайно попало на 3-е место

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Футболист считает, что сезон нужно доиграть.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился мнением о приостановки чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса.

“У нас приняли решение остановить чемпионат - как и во всем мире. Значит, наверное, это правильно, ведь здоровье важнее футбола, работы и развлечений. 

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Я считаю, что чемпионат нужно обязательно доиграть. Поскольку перенесли Евро-2020, то времени будет достаточно сделать это. Доиграть нужно, пусть и в сжатые сроки, проводя по два матча в неделю.

В Англии так играют - все нормально, ничего страшного не будет. Мы не играем в еврокубках, перелетов по Европе не будет, одним словом - нет никаких проблем.

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Еще раз подчеркну, что доигрывать надо в любом случае, иначе и тот, кто выиграет, не будет чувствовать вкус победы, и кто окажется в зоне вылета будет считать это несправедливым, ведь еще остается играть много матчей. 

Текущее третье место Динамо - это стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно - это все прекрасно видели“, - приводит слова Буяльского УПЛ.

Ранее директор УПЛ рассказал, какие существуют варианты продолжения сезона.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, коронавирус
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