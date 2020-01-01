Директор УПЛ рассказал, какие существуют варианты продолжения сезона

Есть две вариации окончания чемпионата Украины.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, как может завершиться сезон чемпионата Украины.

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“Если нам не удастся завершить чемпионат в сроки, установленные УЕФА, будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур. Будем рассматривать эти два варианта.

По поводу вылета также рассматривается несколько вариантов. Варианты есть, но пока оглашать мы их не будем. Мы должны провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ“, - рассказал Дикий для Профутбола.

Напомним, что исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.