Каштру - о коронавирусе: Это результат безответственного отношения человечества?

Португалец поразмышлял на тему опасного вируса.

Главный тренер донецкого Шахтера поделился мнением по поводу коронавируса.

“Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились.

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Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом - почему?

Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета Земля принадлежит не только людям, и не только человек способен навязать свою волю.

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Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем – а что теперь? Что дальше? Я скучаю по свободе.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости“, - написал Каштру в Instagram.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило карантин.