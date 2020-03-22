Динамо продлило карантин

Игроки будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.

Руководство киевского Динамо приняло решение продлить карантин до 29 марта. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

“Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе.

Руководство и тренерский штаб Динамо ждут от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок“, - сказано в сообщении.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.