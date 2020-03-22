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Динамо продлило карантин

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Игроки будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
ФК Динамо Киев

Руководство киевского Динамо приняло решение продлить карантин до 29 марта. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

“Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе.

Руководство и тренерский штаб Динамо ждут от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок“, - сказано в сообщении.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.

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Теги: футбол, Динамо, УПЛ, чемпионат Украины
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.03.2020, 14:27
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