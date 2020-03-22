Динамо продлило карантин
Игроки будут поддерживать форму в индивидуальном порядке.
Руководство киевского Динамо приняло решение продлить карантин до 29 марта. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
“Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе.
Руководство и тренерский штаб Динамо ждут от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок“, - сказано в сообщении.
Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.
Полная версия правил