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Шевченко: Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19

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Главный тренер сборной Украины опубликовал фото Киевского городского совета, который "выкрасили" в итальянский флаг.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, которая больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран.

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На своей страничке в Twitter Шевченко опубликовал фото Киевского городского совета, на котором при помощи освещения "нарисовали" итальянский флаг.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19", - написал в публикации Шевченко.

Отметим, что по состоянию на 21 марта в Италии зафиксировано более 53 тысяч заражения коронавирусом, из них 4 825 человек погибли, а 6 072 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что у легенды Милана Паоло Мальдини и его сына обнаружили коронавирус.

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Теги: COVID-19, Андрей Шевченко, коронавирус, Италия, Украина
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ForzaItalia  (аноним)  22.03.2020, 00:17
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Молодец Андрюха!
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