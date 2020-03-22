Шевченко: Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19

Главный тренер сборной Украины опубликовал фото Киевского городского совета, который "выкрасили" в итальянский флаг.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, которая больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран.

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На своей страничке в Twitter Шевченко опубликовал фото Киевского городского совета, на котором при помощи освещения "нарисовали" итальянский флаг.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19", - написал в публикации Шевченко.

Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼

City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️



L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼

City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 21, 2020

Отметим, что по состоянию на 21 марта в Италии зафиксировано более 53 тысяч заражения коронавирусом, из них 4 825 человек погибли, а 6 072 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что у легенды Милана Паоло Мальдини и его сына обнаружили коронавирус.