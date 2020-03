Шевченко: Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, которая больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран.

На своей страничке в Twitter Шевченко опубликовал фото Киевского городского совета, на котором при помощи освещения "нарисовали" итальянский флаг.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19", - написал в публикации Шевченко.

Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼

City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️



L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼

City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI