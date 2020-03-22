Шевченко: Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал Италию, которая больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран.
Читай также: Шевченко посоветовал, что можно посмотреть на карантине
На своей страничке в Twitter Шевченко опубликовал фото Киевского городского совета, на котором при помощи освещения "нарисовали" итальянский флаг.
"Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19", - написал в публикации Шевченко.
Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼— Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 21, 2020
City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️
L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼
City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI
Отметим, что по состоянию на 21 марта в Италии зафиксировано более 53 тысяч заражения коронавирусом, из них 4 825 человек погибли, а 6 072 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что у легенды Милана Паоло Мальдини и его сына обнаружили коронавирус.
Полная версия правил