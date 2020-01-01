Миколенко: Карантин стараюсь проводить с пользой

Футболист отметил, что самый большой плюс сложившейся ситуации - это возможность провести время с семьей.

Игрок киевского Динамо Виталий Миколено рассказал о том, как проводит время во время карантина.

Читай также: Шабанов: Мое главное занятие во время карантина - Counter-Strike на компьютере

"Карантин стараюсь проводить с пользой. На днях ездил с папой на рыбалку, вместе с родителями занимался домашними любимцами - кошкой и собакой, играл на компьютере в Counter-Strike. Не поверите, но я тоже в одной команде вместе с Артемом Шабановым и Никитой Бурдой.

Это отличный способ отдохнуть после домашней тренировки и комплекса упражнений, который нам дали в качестве индивидуальной работы. В пятницу вечером ездил на базу и занимался в тренажерном зале, там как раз не было людей, да и его ничто не заменит, а в основном занимаюсь дома.

Сериалы уже все пересмотрел, теперь нахожусь в процессе выбора интересных фильмов", - рассказал Миколенко в интервью официальному сайту Динамо.

Также левый фулбек "бело-синих" сообщил, что в воскресенье команда получит информацию о дальнейших действиях.

Читай также: Игроки Динамо обратились к фанатам из-за пандемии коронавируса

"Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей.

В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная - не знаешь, чего ждать. Единственный плюс сложившейся ситуации - это то, что можно больше времени проводить с родными.

Я живу вместе с родителями, стараюсь уделять им больше внимания и ценю наши совместные занятия, особенно, семейные ужины, которые являются для нас традицией. Мы собираемся вместе, делимся новостями, что-то обсуждаем", - отметил Виталий.

Ранее Никита Бурда признался, что во время эпидемии бегаю вместе с Сидорчуком в парке на Голосеево.