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Бурда: Во время эпидемии бегаю вместе с Сидорчуком в парке на Голосеево

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Защитник киевского клуба рассказал о том, чем занимается во время карантина.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Никита Бурда поведал о том, чем он занимается во время карантина, а также рассказал, как поддерживает форму.

"Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята - нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома.

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Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево - там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу.

Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю. Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде", - приводит слова Бурды официальный сайт клуба.

Напомним, киевское Динамо приостановило тренировочный процесс и отправилось на карантин.

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Теги: Никита Бурда, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, коронавирус, футбол, чемпионат Украины, карантин, COVID-19
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