Бурда: Во время эпидемии бегаю вместе с Сидорчуком в парке на Голосеево

Защитник киевского клуба рассказал о том, чем занимается во время карантина.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда поведал о том, чем он занимается во время карантина, а также рассказал, как поддерживает форму.

"Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята - нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома.

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Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево - там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу.

Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю. Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде", - приводит слова Бурды официальный сайт клуба.

Напомним, киевское Динамо приостановило тренировочный процесс и отправилось на карантин.