Суркис ответил на критику про челлендж с туалетной бумагой

Президент заявил, что у людей проблемы с чувством юмором.

Президент Динамо Игорь Суркис попал под критику за участие в челлендже с туалетной бумагой.

“У тех, кто критикует меня за участие в домашнем флешмобе, очевидно, проблемы с чувством юмора. Я им сочувствую.

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Что касается других претензий в мой адрес, они вообще беспочвенны. Дай Бог каждому клубу УПЛ финансировать столько социальных проектов, сколько взяло на себя Динамо.

Благотворительность - это одна из важнейших составляющих нашей гуманитарной деятельности. В этом можно легко убедиться, зайдя на официальный сайт клуба. Не поленитесь, добро пожаловать“, - заявил Суркис.

Ранее президент “бело-синих“ заявил, что не позволит уничтожить Динамо.