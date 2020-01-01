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Стало известно, почему Рафаилов покинет Зарю

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Генеральный директор может уйти из луганского клуба летом.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов покинет свой пост из-за недопонимания с владельцем Евгением Геллером, об этом сообщает Футбол NEWS.

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Источник обратился к функционеру, но тот не хочет комментировать информацию о своем уходе.

“Ко мне не нужно обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это комментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую“, - заявил Рафаилов для Футбол NEWS.

Отметим, что занять пост генерального директора может бывший президент УПЛ Владимир Генинсон.

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Теги: Сергей Рафаилов, Евгений Геллер, Заря, футбол, УПЛ
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