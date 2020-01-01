Экс-президент УПЛ: Рафаилов из Зари никуда не уходил

Функционер может заменить директора в структуре луганского клуба.

Бывший президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал подробности возможного ухода генерального директора Сергея Рафаилова с луганской Зари.

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“Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. Когда я услышал эту информацию, то сразу позвонил ему. Он на месте, он продолжает работать. Когда появится иная информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его должность. Если вообще такое произойдет.

Можно понять, откуда пошла эта информация. Заря - это клуб, который меня продвигал в президенты УПЛ, клуб, на домашние матчи которого я езжу, клуб, за который я действительно болею всей душой.

Хотелось бы мне возглавить этот клуб как генеральный директор? Будет предложение - будем думать. Сейчас внутри себя, наверное, я не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю“, - рассказал Генинсон для Футбол NEWS.

Отметим, что сам Рафаилов отказался комментировать информацию об уходе.