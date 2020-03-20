Шовковский "сошел с ума", находясь на карантине

Известный экс-футболист опубликовал видео своего времяпрепровождения в изоляции.

Бывший вратарь киевского Динамо и нынешний тренер голкиперов в сборной Украины Александр Шовковский как и все в нашей стране находится на карантине.

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Александр уже четвертый день находится дома и уже немного "сходит с ума".

"Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему", - сказал Шовковский в ролике, который он опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Джеймс Милнер выровнял газон и отсортировал чайные пакетики, находясь на карантине.