Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рац: Тоттенхэм и Эвертон хотели купить меня, а Шахтер даже не рассказал мне об этом

Комментариев: 0
Бывший игрок донецкого клуба рассказал о том, как клуб скрыл от него предложения из Англии.
Разван Рац
Разван Рац
Getty Images

Румынский защитник Разван Рац в прошлом выступал за донецкий Шахтер. По его словам, им интересовались Тоттенхэм и Эвертон, однако "горняки" не поставили футболиста в известность.

Читай также: Шахтер - единственный представитель УПЛ в топ-100 клубов по стоимости игроков

"Агент, который помог мне оказаться в АПЛ в Вест Хэме, сказал, что очень счастлив, что наконец-то у него удалось заполучить меня. Я удивился и спросил его, что он имеет ввиду. Он рассказал, что работал скаутом в Тоттенхэме и Эвертоне, и оба клуба хотели меня купить, но им так и не удалось оформить трансфер.

Интересно, что я ничего не знал об этом - мне никто не сообщил. Но правда и в том, что я тогда не работал с агентом. Наверное, из-за этого мой контракт с Шахтером так часто менялся. Думаю, что моя зарплата за 10 лет должна была вырасти где-то в 8 раз", - цитирует Раца Digi Sport.

Напомним, Разван Рац выступал за Шахтер в период с 2003 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что Тайсон в очередной раз намекнул на уход из Шахтера.

Поделись:
Теги: Разван Рац, Шахтер, Украина, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь