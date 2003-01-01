Рац: Тоттенхэм и Эвертон хотели купить меня, а Шахтер даже не рассказал мне об этом

Бывший игрок донецкого клуба рассказал о том, как клуб скрыл от него предложения из Англии.

Румынский защитник Разван Рац в прошлом выступал за донецкий Шахтер. По его словам, им интересовались Тоттенхэм и Эвертон, однако "горняки" не поставили футболиста в известность.

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"Агент, который помог мне оказаться в АПЛ в Вест Хэме, сказал, что очень счастлив, что наконец-то у него удалось заполучить меня. Я удивился и спросил его, что он имеет ввиду. Он рассказал, что работал скаутом в Тоттенхэме и Эвертоне, и оба клуба хотели меня купить, но им так и не удалось оформить трансфер.

Интересно, что я ничего не знал об этом - мне никто не сообщил. Но правда и в том, что я тогда не работал с агентом. Наверное, из-за этого мой контракт с Шахтером так часто менялся. Думаю, что моя зарплата за 10 лет должна была вырасти где-то в 8 раз", - цитирует Раца Digi Sport.

Напомним, Разван Рац выступал за Шахтер в период с 2003 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что Тайсон в очередной раз намекнул на уход из Шахтера.