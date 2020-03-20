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"Спасибо, что не москаль": форвард Карпат обрадовался результатам в популярном приложении

Комментариев: 4
Дийе похвастался своей национальностью в программе Gradient.
Матар Дийе
Матар Дийе
ФК Карпаты

Нападающий Карпат Матар Дийе поделился результатами популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate, которое определяет этническую национальность человека по его фотографии.

Программа показала, что футболист на 61% украинец и на 35% представитель ЮАР.

“Спасибо тебе Боже, что я не москаль“, - написал сенегалец на своей странице в Instagram.

Напомним, Дийе перебрался в Карпаты из Олимпика в феврале этого года.

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Теги: футбол, Матар Дийе, Карпаты
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Комментариев (4)
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МаюРацию    20.03.2020, 12:59
Оценка:  0
МаюРацию
Пгостите, вам шо мало, шо вы негр???
славянин  (аноним)  20.03.2020, 12:39
Оценка:  +1
славянин
Да, типичный галициант
гость  (аноним)  20.03.2020, 12:18
Оценка:  +3
гость
Чего там проверять? И так видно, что украинец!
славянин  (аноним)  20.03.2020, 12:14
Оценка:  0
славянин
Ты свидомит
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