"Спасибо, что не москаль": форвард Карпат обрадовался результатам в популярном приложении

Дийе похвастался своей национальностью в программе Gradient.

Нападающий Карпат Матар Дийе поделился результатами популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate, которое определяет этническую национальность человека по его фотографии.

Программа показала, что футболист на 61% украинец и на 35% представитель ЮАР.

“Спасибо тебе Боже, что я не москаль“, - написал сенегалец на своей странице в Instagram.

Напомним, Дийе перебрался в Карпаты из Олимпика в феврале этого года.