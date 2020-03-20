"Спасибо, что не москаль": форвард Карпат обрадовался результатам в популярном приложении
Дийе похвастался своей национальностью в программе Gradient.
Нападающий Карпат Матар Дийе поделился результатами популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate, которое определяет этническую национальность человека по его фотографии.
Программа показала, что футболист на 61% украинец и на 35% представитель ЮАР.
“Спасибо тебе Боже, что я не москаль“, - написал сенегалец на своей странице в Instagram.
Напомним, Дийе перебрался в Карпаты из Олимпика в феврале этого года.
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