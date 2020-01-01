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Львов отправился на карантин

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Футболисты будут заниматься индивидуально в домашних условиях.
Львов ушел на карантин
Львов ушел на карантин
ПФК Львов

Объявленный по всей стране карантин, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной приостановки УПЛ.

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В связи с этим ПФК Львов также решил уйти на карантин. Как сообщает официальный сайт клуба, он продлится до 4 апреля. Все футболисты отправлены по домам, а тренировочный процесс основной и молодежных команд приостановлен.

Отмечается, что все игроки получили от тренерского штаба список индивидуальных упражнений, благодаря которым игроки смогут поддерживать свою форму во время изоляции.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо приостановило тренировочный процесс.

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Теги: ПФК Львов, Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, карантин, COVID-19
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