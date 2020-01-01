Шабанов: Мое главное занятие во время карантина - Counter-Strike на компьютере

Футболист поделился своими воспоминаниями от путешествия на Бали.

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал, чем занимается во время вынужденной паузы в чемпионате Украины из-за коронавируса.

“Для меня главное занятие на карантине игра в Counter-Strike на компьютере. Это отличное занятие, чтобы провести время, которого сейчас много. В клубе нас отпустили на несколько дней - до 22-го марта и дали индивидуальную программу работы в домашних условиях. А также сказали по возможности осуществлять пробежки в местах, где людей поменьше. У меня как раз рядом с домом есть озеро - буду вокруг него бегать.

Какое путешествие мне запомнилось больше всего? Массу ярких впечатлений оставило путешествие на Бали. Я ездил туда на 10 дней вместе с девушкой, а также друзьями-футболистами, которые раньше выступали за Динамо - Зурабом Очигавой и Никитой Кравченко и его девушкой. Там очень много красивых мест: потрясающие водопады, чудесные пляжи, великолепные пейзажи, неповторимая природа, флора и фауна. Словом, там есть все условия для прекрасного отдыха.

Сувениры? Привез магнитики на холодильник и кофе. Он у них очень ценится и считается самым лучшим, вкусным и дорогим. Но я сам его не пробовал, когда узнал, как он производится - с помощью маленьких зверьков, похожих на лемуров.

Они поедают свежие кофейные ягоды, которые в их желудках и кишечнике, за счет особых ферментов подвергаются обработке. Кофейные зерна, которые естественным путем покидают пищеварительный тракт зверьков и являются продуктами их жизнедеятельности, сушатся на солнце, затем тщательно промываются, после чего вновь высушиваются на солнце и только потом обжариваются. На Бали только этот кофе все и пьют, оно считается изысканным“, - рассказал футболист в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.