Пятов вместе с ведущим принял участие в популярном челлендже

Андрей Бедняков помог голкиперу записать забавное видео.

Популярный телеведущий Андрей Бедняков опубликовал ролик, в котором он вместе с голкипером Шахтера Андреем Пятовым принял участие в популярном челлендже с набиванием рулона туалетной бумаги.

Финал видео оказался неожиданным: после попыток понабивать рулон ногой, Бедняков отдал его Пятову, который высунул руку из туалетной комнаты и ловко поймал бумагу.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.