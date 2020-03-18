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Пятов вместе с ведущим принял участие в популярном челлендже

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Андрей Бедняков помог голкиперу записать забавное видео.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Популярный телеведущий Андрей Бедняков опубликовал ролик, в котором он вместе с голкипером Шахтера Андреем Пятовым принял участие в популярном челлендже с набиванием рулона туалетной бумаги.

Финал видео оказался неожиданным: после попыток понабивать рулон ногой, Бедняков отдал его Пятову, который высунул руку из туалетной комнаты и ловко поймал бумагу.

Напомним, исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.

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Теги: футбол, Шахтер, Андрей Пятов, Андрей Бедняков, вне игры
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