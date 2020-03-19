Шахтер - единственный представитель УПЛ в топ-100 клубов по стоимости игроков
Шахтер попал в рейтинг 100 самых дорогих клубов мира по стоимости игроков по версии Transfermarkt.
Донецкий клуб, который оценили в 150,6 миллиона евро, расположился на 69-м месте в списке. Отметим, что Шахтер стал единственным представителем чемпионата Украины в рейтинге.
Первое место занял Манчестер Сити (1,27 миллиарда евро). Следом идут Ливерпуль (1,19) и Реал (1,08).
Вашему вниманию рейтинг самых дорогих клубов мира:
1. Манчестер Сити - 1,27 млрд евро
2. Ливерпуль - 1,19
3. Реал - 1,08
4. Барселона - 1,06
5. ПСЖ - 1,02
6. Бавария - 935,15 млн евро
7. Атлетико - 870,5
8. Тоттенхэм - 863,5
9. Челси - 829,05
10. Манчестер Юнайтед - 798,05
...
69. Шахтер - 150,6
Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.
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