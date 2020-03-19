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Шахтер - единственный представитель УПЛ в топ-100 клубов по стоимости игроков

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"Горняки" заняли 69-ое место в рейтинге.
Игроки Шахтера
Игроки Шахтера
Getty Images

Шахтер попал в рейтинг 100 самых дорогих клубов мира по стоимости игроков по версии Transfermarkt. 

Донецкий клуб, который оценили в 150,6 миллиона евро, расположился на 69-м месте в списке. Отметим, что Шахтер стал единственным представителем чемпионата Украины в рейтинге.

Первое место занял Манчестер Сити (1,27 миллиарда евро). Следом идут Ливерпуль (1,19) и Реал (1,08).

Вашему вниманию рейтинг самых дорогих клубов мира:

1. Манчестер Сити - 1,27 млрд евро

2. Ливерпуль - 1,19

3. Реал - 1,08

4. Барселона - 1,06

5. ПСЖ - 1,02

6. Бавария - 935,15 млн евро

7. Атлетико - 870,5

8. Тоттенхэм - 863,5

9. Челси - 829,05

10. Манчестер Юнайтед - 798,05

...

69. Шахтер - 150,6

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

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Теги: футбол, Шахтер, Transfermarkt
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