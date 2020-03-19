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Алиев: Я не верю в коронавирус, это фейк

Комментариев: 3
Бывший футболист прошелся по улицам Киева.
Александр Алиев
Александр Алиев
www.instagram.com/aliev_sasha88

Экс-полузащитник киевского Динамо Александр Алиев и сборной Украины прокомментировал информацию вокруг вспышки коронавируса.

“Что скажете вы по этому коронавирусу? Прошелся я чуть-чуть по Оболони. Здесь машин, конечно, уйма. В метро спускался. Все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Честно, я в это не верю. А вы как думаете? Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Всем хорошего настроения, никто не болейте, это самое главное.

Прогулялся я по улице. Что могу сказать - народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Так что, я думаю, все это фейки. Для кого нужен коронавирус, и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк. Самое главное - берегите себя и будьте здоровыми“, - заявил Алиев в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев возобновил карьеру.

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Теги: футбол, Александр Алиев, вне игры
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 20:04
Оценка:  0
гость
фейк то как вы играете в футбол.
SAId    19.03.2020, 19:31
Оценка:  -1
SAId
умершие тоже фейк?
Алиев  (аноним)  19.03.2020, 19:07
Оценка:  -1
Алиев
сам ты фейк...
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