Рафаилов - об уходе из Зари: По этому вопросу я не даю комментариев

Функционер отказался давать точный ответ на вопрос.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал информацию о своем уходе из команды.

“Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.

Болельщики переживают по поводу моего ухода? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари“, - цитирует Рафаилова Football.ua

Рафаилов работает в Заре с ноября 2009 года.