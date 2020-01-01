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Рафаилов - об уходе из Зари: По этому вопросу я не даю комментариев

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Функционер отказался давать точный ответ на вопрос.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал информацию о своем уходе из команды.

“Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.

Болельщики переживают по поводу моего ухода? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари“, - цитирует Рафаилова Football.ua

Рафаилов работает в Заре с ноября 2009 года.

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Теги: футбол, Сергей Рафаилов, Заря
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