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Игроки Динамо обратились к фанатам из-за пандемии коронавируса

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Футболисты попросили всех болельщиков поберечь свое здоровье в это нелегкое время.
Игроки Динамо обратились к фанатам
Игроки Динамо обратились к фанатам
ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо записали видеообращение для своих болельщиков, в котором попросили их уберечь себя от опасного коронавируса.

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На видео к болельщикам обратились Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Микель Дуэлунд и Виталий Буяльский. Они попросили фанатов придерживаться всех рекомендаций и выразили надежду, что футбол скоро вернется.

Напомним, "бело-синие" на данный момент находятся на карантине, а весь чемпионат УПЛ - остановлен. Кроме того, на территории всей Украины введен карантин минимум до 3 апреля.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (1)
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МаксимУм    19.03.2020, 11:58
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МаксимУм
Такой футбол нам не нужен, оставить динамо на карантин навсегда!
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