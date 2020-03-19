Игроки Динамо обратились к фанатам из-за пандемии коронавируса

Футболисты попросили всех болельщиков поберечь свое здоровье в это нелегкое время.

Футболисты Динамо записали видеообращение для своих болельщиков, в котором попросили их уберечь себя от опасного коронавируса.

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На видео к болельщикам обратились Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Микель Дуэлунд и Виталий Буяльский. Они попросили фанатов придерживаться всех рекомендаций и выразили надежду, что футбол скоро вернется.

Напомним, "бело-синие" на данный момент находятся на карантине, а весь чемпионат УПЛ - остановлен. Кроме того, на территории всей Украины введен карантин минимум до 3 апреля.