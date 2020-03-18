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Исполнительный директор УПЛ: Сейчас есть несколько вариантов продолжения сезона

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Один из них - мини-турнир с определением победителей.
Евгений Дикий
Евгений Дикий
УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как в нашей стране может завершиться нынешний футбольный сезон

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“Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, мы можем принять решение о фиксации результатов по текущему положению клубов в турнирной таблице.

Но опять же повторюсь, что данный вопрос в любом случае будет вынесен на общие сборы участников, по итогам которых и будет принято совместное решение.

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Сейчас есть несколько вариантов продолжения УПЛ: полноценное доигрывание чемпионата и мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все стороны остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах. Подобное уже пишут некоторые СМИ.

Таким образом, если большинство клубов проголосует за определенный сценарий действий, то остальные команды должны будут уважать это решение.

Даже если дойдет до каких-либо дисциплинарных разбирательств, у людей просто не будет соответствующей правовой базы, чтобы обжаловать это решение“, - сказал функционер в программе Футбол NEWS.

Напомним, во вторник, 17 марта, УАФ приостановила все футбольные турниры в Украины в связи с пандемией коронавируса.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, чемпионат, сезон, чемпионат Украины, коронавирус
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