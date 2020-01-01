Динамо приостановило тренировочный процесс

Клуб ушел на карантин.

Руководство киевского Динамо приняло решение остановить тренировочный процесс из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба “бело-синих“, всем игрокам были высланы рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным докторам.

Киевское Динамо ушло на карантин до 22-го марта. Отмечается, что руководство клуба после этой даты решит, стоит ли продолжать карантин.

Напомним, что Исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине.

Ранее Динамо обратилось к болельщикам в связи с коронавирусом.