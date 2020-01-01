Исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине

Решение вступает в действие с 18 марта.

Исполком УАФ принял решение приостановить чемпионат Украины на неопределенный срок, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Постановление про приостановку касается: УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ и других турниров.

Данное решение вступает с 18 марта. Сообщается, что турниры планируют возобновить, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится.

Ранее сообщалось, что правительство Украины запретило массовые собрания более десяти человек.