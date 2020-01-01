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Исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине

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Решение вступает в действие с 18 марта.
УАФ
УАФ
УАФ

Исполком УАФ принял решение приостановить чемпионат Украины на неопределенный срок, об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Постановление про приостановку касается: УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ и других турниров.

Данное решение вступает с 18 марта. Сообщается, что турниры планируют возобновить, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится.

Ранее сообщалось, что правительство Украины запретило массовые собрания более десяти человек.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол, коронавирус
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