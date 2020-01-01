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Голкипер Зари: Мы долго ждали победы над Шахтером

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Заури Махарадзе выделил игру Богдана Михайличенко.
Заури Махарадзе
Заури Махарадзе
GFF

Вратарь Зари Заури Махарадзе прокомментировал победу над донецким Шахтером (1:0) в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“Если честно, мы долго ждали победы над Шахтером. Она была очень важна в плане турнирной таблицы. Победить такого соперника втройне приятнее.

Футбольный Бог был на нашей стороне. Мы надеялись на удачу в сегодняшней игре. Я поймал кураж? Нет. Кураж поймал Богдан Михайличенко. Он - кормилец Зари. Это герой матча.

В первом тайме было тяжело. У Шахтера очень хорошие исполнители, которые решают любые моменты. Выделять никого не хочется. Борьба за серебро продолжается“, - отметил Махарадзе в программе Футбольный формат.

Смотрите также видео гола и обзор матча Заря - Шахтер.

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Теги: футбол, Заря, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ, Заури Махарадзе
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