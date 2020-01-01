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УПЛ приостановят: Правительство запретило массовые собрания более десяти человек

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Чемпионат Украины пойдет на вынужденную паузу.
Чемпионат Украины
Чемпионат Украины
upl.ua

Кабинет Министров Украины выдал указ, согласно которому запрещается проведения массовых мероприятий в стране при участии более десяти человек.

Правительство приняло меры предосторожности из-за вспышки коронавируса и постановило:

- с 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Таким образом, чемпионат Украины в ближайшее время будет приостановлен.

Дата возможного возобновления УПЛ пока неизвестна. Дальнейшая судьба национальных чемпионатов, еврокубков и Евро-2020 станет известна после заседания УЕФА, которое состоится сегодня, 17 марта.

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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