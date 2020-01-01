УПЛ приостановят: Правительство запретило массовые собрания более десяти человек
Кабинет Министров Украины выдал указ, согласно которому запрещается проведения массовых мероприятий в стране при участии более десяти человек.
Правительство приняло меры предосторожности из-за вспышки коронавируса и постановило:
- с 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Таким образом, чемпионат Украины в ближайшее время будет приостановлен.
Дата возможного возобновления УПЛ пока неизвестна. Дальнейшая судьба национальных чемпионатов, еврокубков и Евро-2020 станет известна после заседания УЕФА, которое состоится сегодня, 17 марта.
Полная версия правил