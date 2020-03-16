Соль признался, что мог покинуть Динамо зимой

Футболист отклонил все предложения.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль был близок к уходу из команды.

“Для клуба, и в частности для меня - это тяжелый сезон. После того, как команду возглавил Михайличенко, я перестал выходить на поле. Просто разочарован.

Уже в первом матче, где я вышел в старте, я забил и доказал, что могу. Нужно продолжать работать на тренировках и ждать шанса.

Я мог покинуть Динамо зимой, но отклонил все предложения. Я просто не хочу сейчас менять клуб. Если уходить, то только в клуб посильнее. Я до сих пор не потерял надежду“, - отметил Соль в интервью Маrса.

Ранее Соль поделился своим мнением о эпидемии коронавируса.