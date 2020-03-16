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Соль: Нам приходится играть, когда весь мир футбола остановился

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Испанец не верит, что коронавирус является настолько смертельным.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Фран Соль поделился своим мнением о коронавирусе.

“Ситуация не самая лучшая, нам приходится играть, когда весь мир футбола остановился. Я не разделяю данное решение, но, видимо, чемпионат приостановят.

Люди действительно продолжают вести нормальную жизнь, но состояние тревоги все еще остается. 

Я не верю в численность зараженных коронавирусом. Если данные о количестве заразившихся реальны, то нет повода для страха. Другое дело, что я не верю в их правдивость, поскольку слишком много мер предпринято.

Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни две или шесть тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры. Это то, чего я не знаю.

Если это все необоснованно, то только вселяет страх. Не думаю, что это настолько смертельный вирус. Это странно.

Я рад, что мои родители здесь, в Киеве. Они приехали ко мне пару недель назад, и теперь не могут уехать. Но знаете, я разговариваю со своими людьми, и почти все очень напуганы“, - рассказал Соль в интервью Marca.

Ранее директор УПЛ рассказал о возможной остановке чемпионата из-за коронавируса.

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Теги: футбол, Фран Соль, Динамо, вне игры, чемпионат Украины, УПЛ
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