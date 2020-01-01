Динамо обратилось к болельщикам в связи с коронавирусом

Киевский клуб призвал людей заботиться о своем здоровье и не выходить из дома без необходимости.

В Украине ввели карантин на три недели, в связи с чем футбольные матчи проходят без зрителей.

Киевское Динамо выступило с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации и призвало всех болельщиков заботиться о своем здоровье и не подвергать себя риску.

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"В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом - здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные матчи и останавливают турниры. Но безопасность людей - превыше всего.

В этих условиях футбольный клуб Динамо призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.

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Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций". - говорится в обращении на официальном сайте Динамо.

Ранее сообщалось, что УПЛ могут остановить из-за коронавируса.