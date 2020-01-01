Зинченко: Сейчас нет никакого смысла проводить матчи сборных

Украинец также отметил, что всем нужно будет поддержать любое решение УЕФА относительно Евро-2020.

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу влияния пандемии коронавируса на расписание матчей национальных команд.

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“Меня очень расстраивают новости, которые я сейчас вижу. Вот ты фанат, спортсмен, любитель футбола. Ждешь Евро на протяжении четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье человека - превыше всего.

Нужно поддержать любое решение УЕФА. Мы должны принять его с полным пониманием возникшей ситуации. Этот вирус настолько серьезен, что нам нужно соблюдать все правила безопасности и держаться вместе.

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Вызов в сборную? Клубы будут сами определять, отпускать своих игроков или нет. Но лично я думаю, что это делать неразумно, поскольку некоторые чемпионаты приостановлены, некоторые проходят без зрителей.

Нет никакого смысла проводить подобные матчи. Нужно просто пережить этот период“, - сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, сборная Украины в конце марта должна провести товарищеские матчи против Франции и Польши. Ранее было принято решение, что эти поединки будут проходить без зрителей, однако в связи с обострением ситуации встречи вовсе могут не состояться.

Ранее сообщалось, что УЕФА подтвердил возможность переноса Евро-2020.