Михайличенко - лучший игрок 23-го тура УПЛ
Футболист принес победу луганскому клубу.
В рамках 23-го тура чемпионата Украины луганская Заря одержала минимальную победу над донецким Шахтером.
Автором единственного гола стал Богдан Михайличенко, который поразил ворота “горняков“ в концовке встречи.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник Зари стал лучшим игроком минувшего тура чемпионата. За футболиста проголосовали абсолютно все эксперты.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Отметим, что главный тренер Зари признан лучшим тренером прошлого тура.
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