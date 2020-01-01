Михайличенко - лучший игрок 23-го тура УПЛ

Футболист принес победу луганскому клубу.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины луганская Заря одержала минимальную победу над донецким Шахтером.

Автором единственного гола стал Богдан Михайличенко, который поразил ворота “горняков“ в концовке встречи.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник Зари стал лучшим игроком минувшего тура чемпионата. За футболиста проголосовали абсолютно все эксперты.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

Отметим, что главный тренер Зари признан лучшим тренером прошлого тура.