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Михайличенко - лучший игрок 23-го тура УПЛ

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Футболист принес победу луганскому клубу.
Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко
УПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата Украины луганская Заря одержала минимальную победу над донецким Шахтером. 

Автором единственного гола стал Богдан Михайличенко, который поразил ворота “горняков“ в концовке встречи. 

Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник Зари стал лучшим игроком минувшего тура чемпионата. За футболиста проголосовали абсолютно все эксперты.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

Отметим, что главный тренер Зари признан лучшим тренером прошлого тура.

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Теги: Богдан Михайличенко, Заря Луганск, лучший игрок, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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