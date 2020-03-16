Футболист Олимпика рассказал, сколько клуб платит за победу над Шахтером

У игроков Олимпика одна из самых низких зарплат в Украине.

Футболист Олимпика Максим Тейшейра рассказал, какая заработная плата у игроков донецкого клуба.

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“В Олимпике - одна самая низкая зарплата в чемпионате: от 2 000 до 5 000 евро. Но стоит отметить, что у нас хорошие бонусы.

Вознаграждение за победу может доходить до 1 000 или 2 000 евро. В случае победы над Шахтером мы можем получить 5 000 евро.

В других командах лучше платят, но в течение двух лет у меня никогда не было никаких задержек“, - рассказал Тейшера для France Football.

Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпика ушел в отставку.