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Футболист Олимпика рассказал, сколько клуб платит за победу над Шахтером

Комментариев: 1
У игроков Олимпика одна из самых низких зарплат в Украине.
Максим Тейшера
Максим Тейшера
francefootball.fr

Футболист Олимпика Максим Тейшейра рассказал, какая заработная плата у игроков донецкого клуба.

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“В Олимпике - одна самая низкая зарплата в чемпионате: от 2 000 до 5 000 евро. Но стоит отметить, что у нас хорошие бонусы.

Вознаграждение за победу может доходить до 1 000 или 2 000 евро. В случае победы над Шахтером мы можем получить 5 000 евро.

В других командах лучше платят, но в течение двух лет у меня никогда не было никаких задержек“, - рассказал Тейшера для France Football.

Ранее сообщалось, что главный тренер Олимпика ушел в отставку.

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Теги: Максим Тейшера, Олимпик, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
futbolprognoz    16.03.2020, 14:37
Оценка:  0
futbolprognoz
можно еще прописать бонус за чемпионство - миллион долларов, или победу в ЛЧ - миллиард долларов. Только от 5000 дол за победу над шахтером, если вы их никогда не обыграете?
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