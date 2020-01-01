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Скрипник признан лучшим тренером минувшего тура чемпионата Украины

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Луганский клуб добыл минимальную победу над донецким Шахтером.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
УПЛ

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим тренером 23-го тура УПЛ, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Луганский клуб в прошлом туре сумел обыграть лидера чемпионата Украины - донецкий Шахтер. Заря добыла победу с минимальным счетом, что позволило подняться на второе место в таблице. В следующем туре луганский клуб проведет выездной матч с Александрией.

Эксперты приняли решение поставить украинскому специалисту оценку 4,8 балла. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Виктор Скрипник, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, лучший тренер
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