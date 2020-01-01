Директор УПЛ рассказал о возможной остановке чемпионата из-за коронавируса

Организация готова оперативно прекратить национальный чемпионат.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился мнением по поводу будущего чемпионата Украины в связи с распространением коронавируса.

“В любом случае, в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому, если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.

Когда разрабатывали нормативно-правовые документы, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация.

Поэтому должно быть общее решение всех субъектов футбола - общего собрания УПЛ и исполнительного комитета УАФ“, - заявил функционер в интервью Великому Футболу.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Украины будут проходить без зрителей.