Суркис: Я не позволю уничтожить Динамо

Функционер остро высказался на тему судейства.

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал работу арбитров в матчах с киевским клубом.

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“Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так просто будет уничтожить Динамо? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя.

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Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают. Они там сверху сидят и диктуют.

Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с Александрией, я могу назвать одним словом - беспредел“, - заявил Суркис в эфире программы Профутбол.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Десна.