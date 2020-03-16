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Суркис: Я не позволю уничтожить Динамо

Комментариев: 5
Функционер остро высказался на тему судейства.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал работу арбитров в матчах с киевским клубом.

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“Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так просто будет уничтожить Динамо? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя.

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Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают. Они там сверху сидят и диктуют. 

Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с Александрией, я могу назвать одним словом - беспредел“, - заявил Суркис в эфире программы Профутбол.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Десна.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (5)
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Потому_что    16.03.2020, 08:29
Оценка:  0
Потому_что
По моему вы его уже окончательно уничтожили, некогда великий клуб превратили в дворовую команду.
гость  (аноним)  16.03.2020, 08:25
Оценка:  +1
гость
так ты ж его и уничтожил , жидяра поганый!!!
гость  (аноним)  16.03.2020, 07:45
Оценка:  +2
гость
Когда тренер как специалист - полный импотент, то бить в набат не стоит. А лесик - ещё тот окунь ! Полный профан в тренерском цехе !
trgvm1    16.03.2020, 07:24
Оценка:  0
trgvm1
молоток сделай канал конкурент каналу футбол и ахметовской мрази и сепаратисту денисову и еще киевляне вы що урода мданисова хотя бы в мусорнике покатать не можете
ЗаелоПластинку    16.03.2020, 07:54
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
имхо, именно благодаря этому жлобу, Динамо и стало командой, которая даже за второе место бореться с очень большим трудом.
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