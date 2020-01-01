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Кендзера: Решение остановить чемпионат будет хорошим для всей Украины

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Поляк отметил, что индивидуальная ошибка привела к потере двух очков.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал ничью с Десной (1:1).

“Что не получилось? Не получилось выиграть“.

О своей замене:

“Я получил травму, не мог продолжить игру“.

О том, что Динамо не может обыграть Десну:

“Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков“.

О том, что делать дальше с чемпионатом:

“Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины“.

Кендзера обратился к болельщикам:

“Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе“

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо.

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Теги: футбол, Томаш Кендзера, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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