Кендзера: Решение остановить чемпионат будет хорошим для всей Украины
Поляк отметил, что индивидуальная ошибка привела к потере двух очков.
Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал ничью с Десной (1:1).
“Что не получилось? Не получилось выиграть“.
О своей замене:
“Я получил травму, не мог продолжить игру“.
О том, что Динамо не может обыграть Десну:
“Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков“.
О том, что делать дальше с чемпионатом:
“Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины“.
Кендзера обратился к болельщикам:
“Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе“
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо.
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